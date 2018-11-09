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Çorlu Öğrenci Meclisi seçimi yapıldı

Tekirdağ Çorlu Öğrenci Meclisi’nin seçimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ Çorlu Öğrenci Meclisi'nin seçimi gerçekleştirildi. Çorlu Öğrenci Meclisi'ne seçilen öğrenciler 20 Kasım'da yapılacak olan Tekirdağ İl Öğrenci Meclisi seçiminde ilçe temsilcisi olarak yer alacak.


Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerde demokrasi kültürünün oluşturulması amacıyla her öğretim yılında gerçekleştirilen ilçe öğrenci meclisi seçimleri önceki gün Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Seçime Çorlu'daki ilkokul, ortaokul ve liselerden toplam 28 okul öğrenci meclis başkanı katıldı.


Seçim öncesi öğrencilere kısa bir bilgilendirme konuşması yapan Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, Çorlu Öğrenci Meclisi seçimi sonuçlarının Çorlu ve Tekirdağ'a hayırlı olmasını temenni etti.


Divan heyetinin oluşturulmasının ardından aday öğrenciler kendilerini tanıttı ve kısa birer seçim konuşması gerçekleştirdi.


Seçimlerin ardından Özel Çorlu Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Lisesi öğrencisi Rana Şimşek birinci, Havuzlar Ortaokulu öğrencisi Melike Karadağ ikinci, Özel Çorlu 1 OSB Topkapı Sur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Melis Sarıkaya üçüncü olarak en fazla oyu aldı.


Seçimlerin ardından Çorlu İlçe Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanına girmeye hak kazanan öğrenciler 20 Kasım günü Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak olan Tekirdağ Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanı seçimlerine katılacak.

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