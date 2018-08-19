Çorlu polisi kurban pazarında broşür dağıtarak uyarıda bulundu

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede kurulan kurban pazarında hem satıcıları hem de vatandaşları uyardı. Bilgilendirme broşürü dağıtan polis ekipleri şüpheli durumların 155 polis imdat telefonuna bildirilmesini istedi.

Çorlu’da belediye mezbahası yanında kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlık satıcılarına ve vatandaşlara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda ve sahte para dolandırıcılığı olaylarına karşı bilgi verdi. Ekipler, paraların üzerinde bulanan güvenlik özelliklerini gösterdi. Sahte para ile orijinal para arasındaki farklar, uygulamalı anlatıldı.

Hem kurbanlık satıcılarına hem de kurbanlık almaya gelen vatandaşlara bilgilendirmede bulunan polis ekipleri vatandaşlardan bölgede dolaşan şüpheli araç ve şahısları 155 Polis İmdat hattına ihbar etmelerini de istedi.

Paradaki sahteciliğe karşı şüphe uyandıran banknotları diğer paralarla karşılaştırmaları önerisinde de bulunan polis ekipleri eğer ki sahte para alırsanız sahte parayı aldığınız kişiye kesinlikle iade etmeyin. Sahte parayı aldığınız kişinin bilgilerini mümkünse araç plakasını almaya çalışın çağrısında da bulundu.