Çorlu Sanayi Sitesi’nde Dobrucalı 7. kez güven tazeledi

Çorlu Koordine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Zeki Dobrucalı güven tazeleyerek 7. kez oy birliği ile başkanlığa seçilirken kurulda işletme kooperatifine geçilmesi kararı alındı.

Çorlu Koordine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 2017 Hesap Yılı Olağan Genel Kurulu Yeni Sanayi Sitesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına Hüseyin Başaran, katip üyeliklere ise İbrahim Ören ve Cengiz Örün’ün seçildiği genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çorlu Koordine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 2017 hesap yılı Olağan Genel Kurulu’nda kooperatif ortaklarına tanıtım filmi izletildi. Ardından Yönetim Kurulu üyesi Ali Çimen tarafından Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu okundu. 31 Aralık 2017 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Mali Müşavir Hikmet Düzgören tarafından okunarak her iki madde oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 6. maddesi gereğince görüşülen Yönetim ve Denetim Kurulu oy çokluğu ile genel kuruldan güvenoyu alırken 7. maddede ise aylık ücret ve huzur hakları oy birliği ile kabul edildi.

Yapı kooperatifinden işletme kooperatifine geçildi

Çorlu Koordine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 2017 hesap yılı Olağan Genel Kurulu`nun önemli gündem maddelerinden biri olan işletme kooperatifine geçilmesi konusu oy çokluğu ile kabul edilirken genel kurul sonunda Zeki Dobrucalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulu Mehmet Özçelik, Serkan Erçili, Ali Çimen, Ali Ocak, Necmi Turna ve Ekrem Camcaz isimlerinden oluştu. Denetim Kuruluna ise Dilaver Biler, Fikret Dündar ve Mehmet Hacıoğlu seçildi.

Dobrucalı`dan teşekkür

Genel Kurul sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Dobrucalı genel kurula katılan ortaklara teşekkürlerini iletirken, "Genel Kurulumuz sonucunda yapı kooperatifinden işletme kooperatifine geçme kararı aldık. 7. kez şahsımı başkanlığa seçen tüm genel kurul üyelerimize ve ortaklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.