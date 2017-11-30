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30 Kasım 2017 12:19

Çorlu-Saray hattında kartlı ulaşım başlıyor

Çorlu-Saray hattında toplu taşıma hizmeti veren ve Tekirdağ Toplu Ulaşım Sistemi (TETUS) kapsamına alınan araçlarda kartlı ödeme sistemine geçileceği kaydedildi.

Çorlu-Saray hattında kartlı ulaşım başlıyor

30 Kasım 2017 12:19

Yeni uygulama 1 Aralık 2017’den itibaren kullanılmaya başlanacak.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin, daha modern, çağdaş, teknolojik, konforlu ve güvenli bir toplu taşıma hizmeti verebilmek, sürdürülebilir, geliştirilebilir ve yenilenebilir bir toplu taşıma sistemini hayata geçirebilmek hedefi ile uygulamaya koyduğu Tekirdağ Toplu Ulaşım Sistemi (TETUS) Rehabilitasyon projesi kapsamında yer alan toplu ulaşımda kart sisteminin Saray, Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu hattında kullanılmaya başlayacağı kaydedildi.



Uygulama 1 Aralık’ta başlıyor


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde uygulamaya konulan Tekirdağ Toplu Ulaşım Sistemi (TETUS) kapsamında minibüs dönüşümlerine S.S 46 Nolu Saray Kalebirlik Otobüsleri Motorlu taşıyıcılar Kooperatifinin toplam 45 aracı alınarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu. TETUS Projesi kapsamında yıl içerisinde araçlarını yenileyen ve engelli vatandaşların da kullanabileceği şekilde uyumlu hale getiren S.S. 20 ve S.S. 46 no’lu Kooperatifler (Kale Birlik ve Çerkezköy Birlik) 1 Aralık 2017 tarihi itibari ile kartlı ücret ödeme sistemine geçiyor.


Bu kapsamda vatandaşlar 1 Aralık 2017 Cuma gününden itibaren TETUS kapsamındaki araçlarda TEKKART’larını okutarak yararlanabilecekler. Vatandaşların hızlı ve kolay bir ulaşım sağlayabilmeleri için kart satış noktalarından kartlarını alarak dolum yapmaları gerekecek.


Vatandaşların mağdur olmamaları amacıyla bir geçiş süresi uygulanarak nakit ödeme de kabul edileceği ancak geçiş dönemi sonrasında ulaşım hizmet sadece Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa çıkarılan TEKKART ile sağlanacağı kaydedildi.




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