Çorlu seçim sonuçlarını halaylarla, konvoylarla kutladı

dönem milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sonuçların açıklanmasının ardından Çorlu Atatürk Meydanı’na adeta akın eden binlerce kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elde ettiği seçim zaferini doyasıya kutladı.

Seçim sonuçlarının açıklanması ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimden üstünlükle ayrıldığının belli olmasının ardından vatandaşlar Atatürk Meydanı’nda düzenlenen kutlamalara katıldı. Uzun araç konvoylarının oluştuğu Çorlu’da Atatürk Meydanı’nı dolduran Çorlulular Erdoğan’ın başarısını gece geç saatlere kadar kutladı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı da olan seçimlerin ardından AK Parti Tekirdağ Milletvekili olarak seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop da Atatürk Meydanı’na gelerek hem vatandaşların coşkusuna ortak oldu hem de alanda toplananlara hitap ederek desteklerinden ötürü teşekkür etti.