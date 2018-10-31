Çorlu SYDV'den ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu SYDV tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kömür dağıtımını yerinde inceledi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen gerek nakdi, gerekse ayni yardımların adaletli bir şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağlayacaklarını ifade eden Kaymakam Sarılı, “Devletimizin gönderdiği vakıf yardımlarının en adaletli şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması için azami gayret göstereceğiz” dedi. Kaymakam Sarılı, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Vatandaşlar, bu hizmetten dolayı Kaymakam Sarılı'ya teşekkür ettiler.