Çorlu TSO Başkanı Volkan, “Üyelerimiz nefes alacak”

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerçekleştirilecek olan ve "Nefes" adı verilen KOBİ Destek Kredisi protokolünün imzalandığını kaydeden Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, üyelerin bu sayede nefes alabileceklerini kaydetti.

Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, yaptığı açıklamada, “Üyelerimizin kullanacağı Nefes Kredisi 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 ay vadelidir. Vadenin uzatılması veya kısaltılması mümkün değildir. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı aylık yüzde 1,85'dir. Kredilendirmede tüm risk ve teminatlandırma protokol imzalanan bankalara ve Hazine ve Maliye Bakanlığının sağladığı destekle KGF'ye ait olacaktır. Protokol imzalanan bankalar KGF'ye ödenecek on binde 3 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf ya da komisyon talep etmeyecektir. Üyelerimiz Nefes Kredisini 8 bankadan kullanabileceklerdir” dedi.

Nefes Kredisi verecek bankaların açıklandığını söyleyen İzzet Volkan, “KOBİ'ler krediye başvurabilmek için öncelikle odamızdan açıklama olarak “KOBİ Destek (Nefes) Kredisi Başvurusu İçindir” ibareli faaliyet belgesi almaları gerekmektedir. Bu belge olmadan banka talep kabul etmeyecektir. Üyelerimiz bu belge ile bankalara başvurarak kredi kullanmaya başlayabilirler” diye konuştu.

İçinde bulunduğumuz ekonomik süreçte üyelerinin en büyük sorunlarından birinin de finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyonun çok üzerindeki kredi faizleri olduğunu belirten İzzet Volkan; “Bu nedenle ülke ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ'lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerçekleşen KOBİ Destek Kredisi'nin bir nebze de olsa KOBİ'lere nefes aldıracağına ve iş dünyasına moral kazandıracağına inanıyorum” şeklinde konuştu.