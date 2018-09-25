Çorlu TSO ve Trakya Kalkınma Ajansı arasında işbirliği

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Çorlu TSO) kurumsal kapasitesini geliştirmek ve üyelerinin kuruma olan güvenini artırmayı hedeflemek amacıyla hazırladığı ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Danışmanlığı projesi Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) 2018 Yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde kabul edilerek imza altına alındı.

”Kurumsal ve kişisel bilgileri en iyi şekilde korumak önceliğimizdir”

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan; “Trakya'da, yine bir ilk olarak odamızın alacağı ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Danışmanlığı kurumumuzun prestijini artırırken, üyelerimizin de kuruma olan güveninin artmasına katkı sağlayacaktır. Bilgisayar ağlarının ve internetin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bilgi güvenliği, oldukça önemli hale gelmiştir. Kurumsal ve kişisel bilgileri en iyi şekilde korumak için gerekli önlemlerin alınması son derece önemlidir. Söz konusu danışmanlık hizmeti belgelendirmeden önce yol haritamızı ortaya çıkartacak olup alt yapımızın sistem uygunluğunu denetleyecektir” dedi.

“Kaliteli, istikrarlı, güvenilir ve marka kurum kimliğimizi artırmak istiyoruz”

Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Volkan, “ISO 31000 Risk Yönetimi, ölçek yapısı gözetmeksizin tüm kamu kuruluşları ve özel kuruluşların işlevlerine ilişkin riskleri etkili bir şeklide yönetebilmeleri için gereken alt yapıyı oluşturmaya odaklanmış bir risk yönetimi standardıdır. Risklerin beraberinde getirdiği fırsat ve zorlukları kavrayarak firmaya kar olanağı sağlayabilir ve bu risklerin firma üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri kontrol ederek etkisiz hale getirir. Ülkemizdeki odalar içerisinde en fazla resmi evrak sorumluluğuna sahip olan odalardan biriyiz. Kaliteli, istikrarlı, güvenilir ve marka bir kurum kimliğimizi artırmak için ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmetinin alınması gerekmektedir. Bu tür projelerin kurumumuza, bölgemize ve üyelerimize faydalar sağlayacağına inanıyorum. Üyelerimiz için çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.