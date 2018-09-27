Çorlu uyuşturucuya savaş açtı

Çorlu'nun yeni kaymakamı Cafer Sarılı, ilçeye geldiğinde kendisine iletilen en önemli sorunların başında uyuşturucu konusunun geldiğini ifade ederek bu sorunun çözümü konusunda gereken tüm tedbirleri alarak çalışma yapacaklarını kaydetti.

Çorlu'da 2018 yılında uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılanları kamuoyuyla paylaşan Kaymakam Cafer Sarılı, “Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince 2018 yılında Çorlu'da yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti Yapan 162 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 79'u tutuklanarak cezaevine teslim edilirken uyuşturucu madde kullanan 130 kişiye de yasal işlem yapıldı” dedi.

Meydana gelen 255 olayda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarlarını da aktaran Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, “Bin 730 gram eroin, 270 gram kokain, yaklaşık 2 bin adet uyuşturucu nitelikli hap, 11 kilogramı aşkın bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, yaklaşık 120 gram esrar yine yaklaşık 200 gram skunk maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 7 bin 500 TL para ele geçirildi” diye konuştu.