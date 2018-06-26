Çorlu ve Ergene ilçesindeki yatırımlar incelendi

Başkan Albayrak’ın ilk durağı Çorlu Tema Parkı ve Piknik Alanı oldu. Albayrak daha sonra Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Çorlu Zübeyde Hanım Parkı 1. etap çalışmalarını inceledi. İsmet İnönü Bulvarı’ndaki çalışmalar hakkında da bilgi alan Albayrak daha sonra çocukların trafikte bilinçlenmesi ve uygulamalı trafik eğitimi alabilmesi için yapılan Trafik Eğitim Parkında sürdürülen çalışmaları inceledi.

Ergene’de de bir dizi inceleme ziyaretinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın buradaki ilk durağı Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapım çalışmaları süren Ergene Kültür Merkezi oldu. Ergene Kültür Merkezi’nin ardından Edirne Caddesi’nde sürdürülen çalışmaları inceleyen Başkan Albayrak daha sonra Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi’nde bulunan ve yapım çalışmaları tamamlanmak üzere olan Marmaracık Göleti Mesire Alanı ile Gölet Restoranı gezdi.

İncelemelerde Başkan Kadir Albayrak’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri M. Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları Şeref Çetin ile Neşat Erdoğan, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil ve Etüt Projeler Dairesi Başkanı Bülent Doğan da eşlik etti.