Çorlu ve Ergene’de uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Ergene’nin Yeşiltepe Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini edinen Çorlu narkotik polisi evde arama yaptı. Yapılan aramalarda satışa hazır plakalar halinde yaklaşık 120 gram esrar maddesi ile 105 adet captagon adı verilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri ikamet sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorlu’da ise V.A. ve T.G. adlı şüphelilerin şehir dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Çorlu’ya getirerek piyasaya süreceği bilgisini edinen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli şahısların araç kiraladığını ve bu araçla İstanbul’a gittiklerini de tespit etti. Aracın modeli ve plakasını da belirleyen polis ekipleri ilçenin İstanbul yönünden girişinde kontrol noktası oluşturdu. Akşam saatlerinde aracı ilçe girişinde durduran polis ekipleri yaptıkları aramada bir miktar kokain maddesi ile bin adet extacy hap ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.