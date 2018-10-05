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Çorlu Zabıtasından etiket tarife ve fiyat denetimi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri 6502 sayılı yasanın 54.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri 6502 sayılı yasanın 54. maddesi gereğince etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimlerini sürdürüyor.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürü Birol Uçar, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı zaman dilimlerinde işletmeleri etiket, tarife ve fiyat uygulamalarına uyup uymadıkları konusunda denetlemeye devam ettiklerini söyledi.


Zabıta Müdürü Uçar yaptığı açıklamada, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 54. maddesi gereğince işletmeleri denetlediklerini belirterek, "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 54. maddesi kapsamında ilgili bakanlık ve bağlı kurumları, belediyeler ve ilgili odalar yasa hükümlerini uygulamak ile görevliler. Biz de Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ilgili kanun gereğince ürün satışı yapan işletmeleri etiket, tarife ve fiyat listeleri yönünden denetlemeyi sürdürüyoruz. Rutin denetimlerimize geçtiğimiz Eylül ayında başladık ve işletmeleri etiket fiyatı ve kasa fiyatı arasındaki farklar, etiket ve tartı aleti arasındaki gramaj farkları konularında denetim gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda rutin kontrollerimizin dışında vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de değerlendirerek, müşterilerini yanıltarak satış yapan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemleri yaparak, gerekli cezaların verilmesi için Tekirdağ Valiliği Ticaret İl Müdürlüğüne bilgi veriyoruz. Bugüne kadar ilgili yasa hükümlerine uymayan işletmeler hakkında yapılan işletmeler ilgili kurumlara iletilmiştir. Denetimlerimizi yasa çerçevesinde sürdürmeye devam edeceğiz. Bir yandan da vatandaşlarımızdan gelen şikayetler doğrultusunda denetimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

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