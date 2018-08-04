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04 Ağustos 2018 20:19

Çorlu’da asfaltlama çalışmaları

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde başlattığı asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Çorlu’da asfaltlama çalışmaları

04 Ağustos 2018 20:19


Kazımiye Mahallesi’nde Karadeniz Caddesi ve Kaya Sokak’ta Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.


Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekiplerince 16 personel, 1 adet finisher, 2 adet silindir, 1 bekoloder, 1 bobcat ve 4 kamyon ile yürütülen asfalt serim çalışmalarının planlamalar kapsamında aynı güzergahta ve Çorlu’nun farklı noktalarında devam edeceği kaydedildi.


Öte yandan Reşadiye ve Şeyhsinan Mahallelerinde ise asfalt öncesi hazırlık çalışmaları gerçekleştirileceği ve bu bölgelerde de asfaltlama yapılacağı kaydedildi.




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