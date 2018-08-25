Çorlu’da bayram dönüşü kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolunda İstanbul’dan Kırklareli istikametine giden Kadir Akan, motor bölümünden dumanlar yükselen 34 FH 5773 plakalı hafif ticari aracını Çorlu gişelere yaklaşık 2 kilometre kala emniyet şeridine park ederek kurtarıcı çağırdı. Akan, araca bineceği sırada aynı yöne seyreden Ahmet Atalay Dikmen idaresindeki 39 BE 641 plakalı otomobil, hızla gelerek emniyet şeridindeki araca çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan Birgül Akan olay yerinde eşi Recep Akan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Park halindeki hafif ticari araç içerisinde bulunan Hilal Akan ile otomobilde bulunan Mehmet Metin Dikmen, Nilgün Dikmen ve Zeynep Dikmen ve otomobil sürücüsü Ahmet Atalay Dikmen ise yaralandı.

Polis ve jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin tamamlanması ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Ahmet Atalay Dikmen’i ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.