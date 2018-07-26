Çorlu’da bonzai ele geçirildi

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaparak gençleri zehirleyen kişilerle etkin ve karalı bir mücadele yürüten polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere tek tek operasyon düzenliyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Kore Mahallesi olarak da bilinen Hıdırağa Mahallesi Çiçek 1. Sokak’ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs polis ekiplerince durduruldu.

Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 29 adet satışa hazır bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 335 TL para ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri şüpheli şahsı da gözaltına aldı.