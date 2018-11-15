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Çorlu'da diyabet semineri düzenlendi

Çorlu Belediyesi, Çorlu Kent Konseyi ve özel bir hastanenin işbirliği ile "Diyabet" konulu seminer düzenlendi.

Çorlu Belediyesi, Çorlu Kent Konseyi ve özel bir hastanenin işbirliği ile "Diyabet" konulu seminer düzenlendi.


İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Menhur Işık ile Diyetisyen Çiğdem Kıral'ın diyabet hastalığı ve diyabette beslenme konusunda verdikleri seminer, Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Diyabet tipleri, gizli şeker, kan şekeri ölçümü, diyabetikler için sağlıklı beslenme gibi önemli konularda faydalı bilgilerin verildiği seminer, katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

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