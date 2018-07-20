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20 Temmuz 2018 18:04

Çorlu’da doktorlardan sağlıkta şiddet sona ersin eylemi

Tekirdağ Tabip Odası Başkanlığı Şanlıurfa’da görevli Dr.

Çorlu’da doktorlardan sağlıkta şiddet sona ersin eylemi

20 Temmuz 2018 18:04

Bahattin Ahmet Yalçın’ın darp edilmesine tepki olarak Çorlu’da basın açıklaması düzenledi.


Geçtiğimiz 17 Temmuz günü Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edilmesine ilişkin olarak Tekirdağ Tabipler Odası Başkanlığı, Çorlu Devlet Hastanesi Poliklinik girişlerinde basın açıklaması düzenledi.


Tekirdağ Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Dr. İbrahim Oktay tarafından yapılan açıklamada, “Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Yetkililerin, aldıklarını iddia ettikleri önlemlere karşın bu sayıda kayda değer bir azalma olmamıştır. Tersine, özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir. Bu durum sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir. Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir. Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının ve bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür” denildi.


Açıklamada ayrıca, “Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri de almadığı veya bunların yetersiz kaldığıdır. Son yaşadığımız darp olayı özellikle acil servislerde güvenlik görevlilerinin şiddeti önlemede yetersiz olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır” ifadelerine yer verildi.


Oktay, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti: “Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha hatırlatıyor, bu talebimizden geri adım atmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.”




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