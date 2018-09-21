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Çorlu'da Erdal İnönü Caddesi asfaltlandı

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Erdal İnönü Caddesi’nde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte asfalt serimi gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Erdal İnönü Caddesi'nde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte asfalt serimi gerçekleştirildi.


Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kontrolünde yüklenici firma asfalt ekipleri tarafından Kazımiye Mahallesi'nde bulunan Erdal İnönü Caddesi'nde 16 personel, 1 finisher, 3 silindir, 1 bekoloder ile yürütülen asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 2 bin 147 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.


Öte yandan, asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Erdal İnönü Caddesi'nde kaldırım çalışmalarına da başlanacak, güzergahta yürütülen kaldırım çalışmaları kısa süre içinde tamamlanarak yayaların hizmetine sunulmuş olacak.

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