Çorlu'da Erdal İnönü Caddesi'ndeki çalışmalar sürüyor

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Erdal İnönü Caddesi'nde başlatılan kaldırım çalışmaları sürdürülüyor.

Erdal İnönü Caddesi'nde asfalt seriminin tamamlanmasıyla birlikte kaldırım yapımına başlayan ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırım yapım işleri tamamlandığında yaklaşık 700 metrelik yolda bin 200 metre bordür ve 5 bin 150 metrekare kaldırım taşı yapımı gerçekleştirileceği belirtildi.

Erdal İnönü Caddesi'ndeki kaldırım çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasını planlayan ekiplerin farklı noktalarda da çalışmalarını devam ettireceği kaydedildi.