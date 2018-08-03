Çorluda Fatih Caddesi’ndeki çalışmalar devam ediyor

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Sarıkurt, TREDAŞ yetkilileriyle görüşerek çalışmaların tamamlanabilmesi için elektrik direklerinin deplasesinin yapılmasını istedi.

Cemaliye ve Hıdırağa Mahallelerini birbirinden ayıran Fatih Caddesi’nde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre başlatılan yol açma çalışmaları devam ediyor. Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yolun tamamlanabilmesi için çalışma sahasında bulunan elektrik direklerinin deplasesinin bir an önce yapılması gerektiğini belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yol çalışmaları kapsamında üst geçidin geçtiğimiz günlerde kaldırıldığını dile getirdi.

Fatih Caddesi’ni bir an evvel yoğun trafiğe cevap verebilecek ve hızlı akış sağlayabilecek hale getirmek için yapılan çalışmaları kapsamında TREDAŞ Çorlu Bölge Başmühendisi Arif Tanılır ile alanda inceleme yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Başkan Sarıkurt, çalışma sahasında bulunan elektrik direklerinin deplasesinin yapılmasının ardından hızla çalışmaların tamamlanacağını ve yolun Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi’ne bağlanacağını ifade etti.