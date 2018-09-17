Çorlu'da İlköğretim Haftası kutlandı

Çorlu'da İlköğretim Haftası düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Yunus Emre İlkokulunda gerçekleştirilen programa Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiirler okurken, Yunus Emre İlkokulu Müdürü Kubilay Akçaman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Program, öğrencileri tarafından sergilenen halk oyunları gösterileri ile son buldu.

Programın ardından Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün ve protokol mensupları okula yeni başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret ettiler. Kaymakam Sarılı, Başkan Sarıkurt ve Milli Eğitim Müdürü Üzgün, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar dileyerek bir süre sohbet ettiler.