Çorlu’da internet bedava

Vatandaşların WIFI hizmet noktalarını daha kolay görmeleri için Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Tarihi Belediye Binası, Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kitap Kafe, Tenis Kompleksi&Tenis Kafe’ye WIFI direkleri dikildi. Halihazırda WIFI hizmeti verilen bölgelerde ücretsiz WIFI hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, öncelikle Çorlu Belediyesi şifresiz ağına bağlanarak açılan ekranda kullanıcı butonu ile kayıt olacak. Daha sonra kayıtlı telefon numaralarına gelen doğrulama koduyla kullanıcı hesabı oluşturan kullanıcılar, sisteme giriş yaparak WIFI hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.