Çorlu'da kanser taraması

Çalışma kapsamında yapılan bilgilendirme seminerinin ardından katılımcı kadınların teşhis amaçlı olarak testleri için randevu oluşturuldu.

Nusratiye Mahallesi'nde düzenlenen eğitim seminerine Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, Çorlu KETEM) Müdürü Uzman Dr. Eylül Taneri, Çorlu Belediyesi Meclis Üyeleri Alev Türk, Sevgi Kurt ve Değer Kara ile Hürriyet Mahallesi Muhtarı Neşe Benek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Vildan Perçinoğlu, TOBB Kadın Girişimcisi Gamze Onay, meclis üyelerinin ve muhtarların eşleri ve çok sayıda kadın katıldı.

Seminer öncesinde konuşan Çorlu Belediyesi Meclis Üyesi Değer Kara sağlıklı yaşamın önemine değindi ve kanser ile mücadele eden yakınları olduğuna değinerek kanser hastalığının asla göz ardı edilmemesi gerektiğini bu kapsamda Çorlu Belediyesi ile Çorlu KETEM'in yaptığı iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Seminerde konuşan Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Müdürü Uzman Dr. Eylül Taneri de KETEM'in çalışmaları ve kanserde erken teşhis konusunda açıklamalarda bulunurken kanser türleri ve nedenleri hakkında da bilgiler verdi.

Çorlu belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin ise konuşmasında kanserli hasta sayının ve kansere bağlı ölümlerin her geçen gün arttığını ifade ederek, Çorlu'da Belediye ve Çorlu KETEM işbirliği ile kanserde erken teşhisi ve akabinde tedavisi için mücadele ettiklerini söyledi.

Seminerin ardından katılımcı kadınlar için randevu oluşturulurken erken teşhis testlerinden geçirilmek üzere çalışmalara başlanıldı.