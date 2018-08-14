Çorlu’da kanserle mücadele için önemli adım

Çorlu Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Çorlu Belediyesi Eğitim Salonu’nda kanserle mücadele için gerçekleştirilen toplantıya Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcısı KETEM Müdürü Dr. Hülya Becerir, Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı KETEM Müdürü Uzm. Dr. Petek Eylül Taneri, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un eşi Emel Sarıkurt, Çorlu Belediye Meclisinin Kadın Üyeleri, Belediye Meclisi Üyelerinin eşleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi yetkilileri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Çorlu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, kadın muhtarlar ve muhtar eşleri, Cem Vakfı kadın üyeleri ile KASAİD yönetimi katıldı.

Yapılan toplantı sonunda Çorlu’da yaşayan 30 yaş üstü kadınların eğitiminin yanı sıra ücretsiz olarak Mamografi, Smear ve bağırsak kanserinin erken teşhisine yönelik olarak yapılan gaitada gizli kan testi taramaları gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, kanserde erken teşhisin önemine değinerek, "Çorlu’da kadınlarımızın kanserden korunmasına yönelik olarak bir seferberlik başlatıyoruz. Bu kapsamda tüm kadınlarımızı bu ücretsiz hizmetlerden faydalanmaya davet ediyoruz. Gelin, hep birlikte kanserin kökünü kazımak için el ele verelim. Bu konuda destek olmak isteyen tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarını da aramızda görmekten mutluluk duyacağız" dedi.