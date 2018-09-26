Çorlu'da kanserle mücadele toplantıları sürüyor

Kanserde erken teşhisin önemini anlatmak amacıyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toplantı düzenlendi.

Kanserde erken teşhisin önemi konusunda çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi ve Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi, Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile ikinci toplantısını Atatürk Kent Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Toplantıya Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Müdürü Uzman Dr. Eylül Taneri ile Çorlu Belediye Meclis Üyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şefika Koca, Çorlu Belediye Meclis Üyesi Alev Türk, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Neşe Benek, Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şube Başkanı Canan Yurdseven, TOBB Kadın Girişimcisi Gamze Onay, KASAİD üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı.

Toplantıda, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden KASAİD Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Duydu anılırken, toplantının açılış konuşmasını Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şefika Koca yaptı. Daha sonra söz alan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, kanserle mücadele ederek Çorlu'da ulaşılmadık kadın bırakmayacaklarını ve kanserle yılmadan mücadele edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Müdürü Uzman Dr. Eylül Taneri, KETEM'in çalışmaları ve kanserde erken teşhis konusunda açıklamalarda bulunurken KETEM bünyesinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen kanser taramaları hakkında eğitim ve bilgiler verildi.