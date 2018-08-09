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09 Ağustos 2018 20:34

Çorlu’da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Çorlu’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Çorlu’da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

09 Ağustos 2018 20:34


Edinilen bilgilere göre kaza, Çorlu - Süleymapaşa yolu üzerinde yer alan TEİAŞ merkezi yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, Süleymapaşa yönüne seyir halinde olan Abdulmuttalip Koşucu (72) idaresindeki otomobil, yol üzerindeki kavşağa geldiği sırada dönüş yaparak yeniden Çorlu istikametine geçiş yapmak isterken, Süleymapaşa yönüne gitmekte olan Ahmet Emre S. idaresindeki 34 NT 9533 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada emekli öğretmen olduğu kaydedilen otomobil sürücüsü Abdulmuttalip Koşucu olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Kazada yaralanan ve olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan 4 kişi ise tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle Çorlu - Süleymanpaşa arasındaki yolun bir bölümünde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme çalışmaları, kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni ile kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.




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