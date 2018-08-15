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15 Ağustos 2018 12:32

Çorlu’da kilit taşı çalışmaları sürüyor

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin muhtelif noktalarında başlatılan kilit taşı çalışmaları devam ediyor.

Çorlu’da kilit taşı çalışmaları sürüyor

15 Ağustos 2018 12:32


Çorlu’da farklı adreslerde yürütülen kilit taş çalışmaları Çobançeşme, Reşadiye, Yenice ve Zafer Mahallelerinde devam ediyor. Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Çobançeşme, Reşadiye, Yenice ve Zafer Mahallelerinde 38 ayrı sokakta bugüne kadar yaklaşık 50 bin metrekare kilit ve parke taşı, 11 bin metretül oluk, 5 bin metretül belediye bordürü, 700 metrekare kaldırım taşı, 230 metretül bahçe bordürü ve 75 adet baca kullanıldı.


Çalışmalar kapsamında kırılan ya da işlevini yitiren malzemelerin bakım ve tamiri gerçekleştirilirken ekipler planlamalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.




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