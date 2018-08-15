Çorlu’da kilit taşı çalışmaları sürüyor

Çorlu’da farklı adreslerde yürütülen kilit taş çalışmaları Çobançeşme, Reşadiye, Yenice ve Zafer Mahallelerinde devam ediyor. Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Çobançeşme, Reşadiye, Yenice ve Zafer Mahallelerinde 38 ayrı sokakta bugüne kadar yaklaşık 50 bin metrekare kilit ve parke taşı, 11 bin metretül oluk, 5 bin metretül belediye bordürü, 700 metrekare kaldırım taşı, 230 metretül bahçe bordürü ve 75 adet baca kullanıldı.

Çalışmalar kapsamında kırılan ya da işlevini yitiren malzemelerin bakım ve tamiri gerçekleştirilirken ekipler planlamalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.