Çorlu’da kokain ele geçirildi

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri yol kontrolünde durdurdukları otomobilde kokain ele geçirdi. Araçta bulunan şahıslardan birinin evinde yapılan aramalarda da kokain bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Çorlu şehir merkezinin çeşitli noktalarında kontrol alanları oluşturan Çorlu KOM ekipleri, vatandaşların huzuru için denetimler gerçekleştiriyor. Çorlu şehir girişindeki kontrol noktasında bir aracı durduran ekipler, durumundan şüphelendikleri araçta yaptıkları aramada, kokain maddesi ele geçirdi. K.C. ve D.C. adlı şahısları gözaltına aldı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el koyan Çorlu KOM ekipleri, K.C. adlı şahsın evinde de arama yaptı. Yapılan aramalarda toplamda 75 gram kokain maddesi ele geçiren Çorlu KOM ekipleri aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu tartımında kullanılan terazi ele geçirildi.