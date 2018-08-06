Çorlu’da kurban satış merkezi hazır

Kurban satış merkezinde büyükbaş kurban satışlarının başlamasının ardından satış merkezine ziyarette bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcısı Erdoğan Demirci ile birlikte incelemelerde bulundu.

Kurban satış merkezinde incelemelerde bulunan Başkan Sarıkurt, merkez sorumlusu Çorlu Belediyesi Veteriner Hekimi Ahmet Çavdar’dan kurulan satış merkezi hakkında bilgiler aldı. Çavdar, verdiği bilgilerde merkezde bulunan 11 çadırdaki yaklaşık 300 büyükbaş hayvanın tamamının şap ve veba hastalıklarına karşı aşılandığını ve gerekli evraklarının tam olduğunu belirterek hijyen içinde alanda dezenfeksiyon çalışmalarının periyodik olarak sürdürüldüğünü söyledi.

Çavdar büyükbaş hayvanların ardından yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvanın da 13 Ağustos 2018 Pazartesi gününden itibaren satış merkezinde kurulu alanda yerini alacaklarını dile getirdi.

Başkan Sarıkurt, daha sonra üreticileri ziyaret ederek görüş ve taleplerini dinledi. Üreticilerle bir süre sohbet eden Başkan Sarıkurt kendilerine hayırlı işler dilerken alandan ayrılmadan önce üreticilerle ziyaretin anısına fotoğraf çektirdi.