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02 Temmuz 2018 13:02

Çorlu’da milli takım seçmeleri yapıldı

Çorlu’da bulunan Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda Yüzme Federasyonu tarafından Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri gerçekleştirildi.

Çorlu’da milli takım seçmeleri yapıldı

02 Temmuz 2018 13:02


Çorlu’da yer alan ve Çorlu Belediyesi tarafından yaptırılan yüzme havuzu milli takım seçmelerine ev sahipliği yaptı. Çorlu Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda ilk kez düzenlenen Yüzme Federasyonu Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Ön Eleme İl Seçmeleri ile 11-12 Yaş Vize Seçmeleri gerçekleştirildi.


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da düzenlenen organizasyona katılarak bir süre yarışmacıları takip etti ve katılımcılara hitap ederek Çorlu’da kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.




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