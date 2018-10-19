Çorlu'da Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü, Çorlu'da düzenlenen törenle kutlandı.

2015 yılında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi'yle birlikte kutlanmaya başlanılan 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Atatürk Meydanı'nda program düzenlendi. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlarken, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Kutlama programına Çorlu'da bulunan mahallelerin muhtarlarının yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye Başkan Yardımcıları Erdoğan Demirci, Hülya Perin ve Kemaleddin Avcı, daire amirleri, siyasi parti başkan ve temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Çorlu Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şeyhsinan Mahallesi Muhtarı Salim Sarıer'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da mesajında, “İlçemiz muhtarları kamu hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde milletimize ulaştırılmasında mühim görevler ifa etmektedir. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın ‘19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve başarılı günler diliyorum” dedi.