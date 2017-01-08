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08 Ocak 2017 16:31

Çorlu’da naylonla kayak keyfi

Çorlu’da naylonla kayak keyfi

08 Ocak 2017 16:31

Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kimileri için çile haline gelirken, bir aile ise naylonla kayak keyfi yaşadı.
Çorlu Muhittin Mahallesi’nde Aslan ailesi, evlerinden getirdikleri naylonlarla kayak yaparak, karın keyfini yaşadılar. Kar yağışı, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatırken, mahallede ikamet eden Tolga ve Nadire Aslan çifti ise 3 yasındaki çocukları Asya ile birlikte naylonla kayak yaparak kar yağışının keyfini yaşadı.

Belediye ekipleri yetersiz kalınca kaldırımlardaki karları esnaf temizledi
Önceki gün başlayan ve aralıksız yağan kar yağışının ardında vatandaşlar kapılarının önünde park ettikleri araçların üzerlerindeki karları temizlerken, esnaf da kar temizleme seferberliği başlattı. Belediye ekipleri yetersiz kalınca işyerlerinin önündeki buz kütlesine dönüşen kar yığınlarını küreklerle temizlemeye başladı.



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