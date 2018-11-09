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Çorlu'da okullar daha da güvenli hale getirilecek

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde okullarda güvenli ortamın sağlanması, koruyucu ve önleyici tedbirlerin arttırılmasına ilişkin Kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde okullarda güvenli ortamın sağlanması, koruyucu ve önleyici tedbirlerin arttırılmasına ilişkin Kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi.


Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Arttırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü gereği ayda bir yapılacak olan toplantıların ikincisi Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 15 Temmuz Konferans Salonu'nda Çorlu'da bulunan resmi ve özel tüm okul ve kurum müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.


Toplantıya Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ekrem Çiçek ve Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı da katıldı. Toplantı karşılıklı olarak sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması ile sona erdi.

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