Çorlu'da okullar güvenli nesiller sağlıklı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kaymakamı Cafer Sarılı yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından okulların daha da güvenli hale gelmesi için bir dizi eylem planını hayata geçireceklerini kaydetti.

Kısa bir süre önce Çorlu'daki görevine başladığını kaydeden Kaymakam Sarılı, "Hoş geldin ziyaretleri sırasında gerek daire müdürlerimden gerekse Çorlulu hemşehrilerimden ilçemizin sorunları ile ilgili bilgiler edindim. Bu sorunların en başında gördüğüm okul çağında olan çocuklarımızın, öğrencilerimizin zararlı alışkanlıklar konusunda risk altında olduğudur. Bu nedenle belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü ve sağlık müdürlüğü ile bir araya gelerek, çocuklarımızın ve gençlerimizin her türlü zararlı alışkanlıklardan korunabilmeleri, güvenle okula gidip gelebilmeleri ve sağlıklı bir nesil olarak yetişebilmeleri için Güvenli Okullar ve Sağlıklı Nesiller projesi adı altında bir çalışma başlatmayı planlıyoruz" dedi.

Projenin amacı konusunda da bilgiler veren Kaymakam Sarılı, "Bu proje ile Çorlu sınırları içerisinde bulunan örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumları ile çevresinde huzurlu, sağlıklı, güvenli eğitim ve öğretimin sürdürülebilmesi; yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin, mahalle sakinleri ile çevre esnafının her türlü olumsuz davranıştan, özellikle uyuşturucu maddelerin zararlarından korunması suretiyle okulların genel düzeni ve güvenliğini temin ederek, suç işlenmesinin önlenmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

Bu kapsamda alınacak tedbirleri de sıralayan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, "Çorlu sınırları içerisinde bulunan tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, bu kurumlarla ilişkisi olmayan kişi veya kişiler ile çeşitli risk gruplarının okul binası, okul bahçesi, bahçe giriş kapısı ve çevresinde idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere eğitim ve öğretimin engellenmesine yönelik başta uyuşturucu olmak üzere her türlü rahatsız edici davranışlarda bulunan kişilere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinden cezai işlem uygulanacak, yaşı küçük çocuklara da bir defaya mahsus, çocuğun yasal vasisine gerekli uyarı yapılarak tebliğ edilecek, tekerrürü halinde vasisine gerekli yasal işlem yapılacak. Öğrenci, öğretmen ve idarecilerin güvenliğini ve huzurunu bozacak şekilde eğitim öğretim kurumlarının çevresini mesken tutan, buralarda uyuşturucu madde satan, okulda bir yakını olsa bile bunu bahane ederek suistimal eden ve herhangi bir bahane ile okul çevresinde sürekli beklemeyi alışkanlık haline getiren kişilere idari işlem yapılacak. Eğitim ve öğretimin sağlıklı ve huzurlu yapılmasına yönelik okul ve çevresinde eğitim ve öğretimin devam ettiği süreler içerisinde açıktan anonsla bağırarak satış yapmak isteyen her türlü seyyar satıcıya engel olunacak, gerekli idari yaptırım uygulanacak. Eğitim ve öğretimin sağlıklı ve huzurlu yapılmasına yönelik okul ve çevresinde eğitim ve öğretimin devam ettiği süreler içerisinde motor, motosiklet, otomobil, kamyonet ve benzeri araçlar ile yüksek sesle müzik yayını yapmak suretiyle gürültü yapanlara gerekli yasal işlem yapılacak. Eğitim ve öğretimin sağlıklı ve huzurlu yapılmasına yönelik okul çevresinde alkol veya bağımlılığa neden olan madde satanlar, alanlar, kullananlar ve başkalarına kullandıran kişiler kesinlikle engellenecek ve bu kişiler hakkında adli ve idari işlemler yapılacak. Çorlu sınırları içerisindeki tüm okullar için kolluk kuvvetleri personelinden 'Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi' görevlendirilecek. Belirtilen konularla ilgili özellikle uyuşturucu ile mücadele konusunda suç işlenmesinin önlenmesi amacı ile önleyici ve koruyucu idari tedbirler alınmasına kaymakamlığımızca karar verildi" açıklamasında bulundu.