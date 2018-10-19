Çorlu'da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Çorlu narkotik ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde satıldığını tespit etti. Savcılıktan alınan arama kararına istinaden sabah saatlerinde yapılan aramada satışa hazır halde 37 fişek eroin maddesi, uyuşturucu paketlemede kullanılan naylon eldiven ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 700 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan polis, evde bulunan 2 kişiyi de gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.