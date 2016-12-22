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22 Aralık 2016 16:58

Çorlu’da terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Çorlu’da terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

22 Aralık 2016 16:58

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı öne sürülen bir şüphelinin kimliğini belirledi. Polis ekipleri, emekli olduğu belirlenen 50 yaşındaki M.B.P.’yi evine düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve burada sorgulanan şüpheli daha sonra Çorlu Adliyesine sevk edildi.
Çorlu’da son 1 haftada terör örgütlerinin propagandasını yaptığı gerekçesi ile polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi de sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



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