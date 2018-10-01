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Çorlu'da torbacı operasyonu

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Narkotik ekiplerince Çorlu'da gençleri zehirleyen ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda satışa hazır halde 100 fişek eroin, 21 fişek kokain ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 130 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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