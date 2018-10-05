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Çorlu'da ‘torbacı' operasyonu

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Çorlu'da gençleri zehirleyen torbacılara yönelik olarak düzenlenen operasyonda polis ekipleri A.T. ve C.B. adlı şahısların halk arasında Kore Mahallesi olarak anılan Hıdırağa Mahallesi'ndeki adresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda satışa hazır fişekler halinde 205 fişek eroin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL'yi aşkın para ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler ve paraya el koyan polis ekipleri A.T. ve C.B. adlı şüphelileri de gözaltına aldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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