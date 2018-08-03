Çorlu’da trafiğe rahatlama

Özellikle fabrika servis güzergahı olarak kullanılan Erdal İnönü Caddesi’nde yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Bozulan yol sathının kaldırılarak sağlamlaştırılması, kaldırım ve çevre düzenlemesi yapılarak Salih Omurtak Caddesi’ndeki trafik yükünün hafifletilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yetkililerden çalışmalardaki son durum hakkında da bilgiler aldı.

Yol güzergahında bulunan elektrik direklerinin deplase edilmesi konusunda gerekli talimatları saha görevlilerine aktaran Başkan Sarıkurt, TREDAŞ Bölge Baş Mühendisi Arif Tanılır ile de yapılacak çalışmalar konusunda istişarede bulundu.

Yol sathındaki iyileştirme çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Başkan Sarıkurt açıklamasında, "Erdal İnönü Caddesi yoğun araç trafiği yaşanan yollarımızdan bir tanesi. Burada zemini daha da iyileştirerek uzun süre aksamadan hizmet verecek bir çalışma yürütüyoruz. Alanda bozulan sathı kaldırdık ve iyileştirme çalışmalarında son aşamaya geldik. TREDAŞ yetkilisi ile birlikte alanda yerinin değiştirilmesi gereken elektrik direkleri konusunda çalışma yürütüyoruz. Elektrik direklerinin bir an evvel sahadan kaldırılarak deplase edilmesi ve işin hızlandırılması konusunda taleplerimizi ilettik. UKOME kararı gereği yol tek yöne çevirerek daha sağlıklı trafik akışını sağlamak istiyoruz. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında güzergahta yer alan General Basri Saran Stadı’nın yolda kalan kısmı kaldırılacak. Çalışmalar kapsamında yolda kalan kısmı kaldırıyor ve yeni bir duvar inşa ediyoruz. Bu çalışmanın ardından yolda yaya trafiğini de sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için kaldırım çalışmaları gerçekleştireceğiz. Kısa süre içerisinde tamamlamayı planladığımız çalışmalarımız sonunda Erdal İnönü Caddesi tek yön olarak hizmet vermeye başlayacak" dedi.