Çorlu'da trafik denetimleri sürüyor

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilçede son 3 ay içerisinde 11 bin 257 aracın denetimden geçirildiğini kaydeden Kaymakam Sarılı, "Denetimler sırasında 910 sürücüye toplam 525 bin TL ceza tatbik edildi. Yine denetim ve uygulamalar sırasında kusuru tespit edilen bin 740 aracın plakasına cezai işlem uygulandı. Bu araçların sahiplerine de 431 bin TL ceza kesildi. Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında da denetim yapan ekiplerimiz 134 sürücüye 91 bin TL olmak üzere toplamda bir milyon 49 bin 294 TL ceza uyguladı" dedi.

Denetimler sırasında kusurlu görülen 361 aracın trafikten men edildiğini de kaydeden Kaymakam Cafer Sarılı, "Ekiplerimiz tüm denetimlerin yanı sıra alkol denetimi de gerçekleştiriyor. Son 3 ayda toplam 699 sürücü alkol kontrolünden geçirildi. Bunlardan 96'sına alkollü araç kullandığı gerekçesi ile 109 bin TL'lik ceza uygulandı ve 90 sürücünün sürücü belgesi geri alındı" diye konuştu.

Kaymakam Sarılı, ayrıca denetimler dahilinde 248 motosikletin kontrol edildiğini ve bunların 92'sinin trafikten men edildiğini, 83 araç sürücüsüne de abartı egzoz nedeniyle 19 bin 505 TL para cezası uygulandığını sözlerine ekledi.