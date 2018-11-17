Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi yakalandı.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde bir adreste arama yapıldı. Aramalarda 161,55 gram eroin maddesi, uyuşturucu maddeleri satışa hazır hale getirmek için kullanılan materyaller ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 175 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili M.D. ve T.D. isimli şahıslar yakalanarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.