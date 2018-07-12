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12 Temmuz 2018 17:48

Çorlu’da ‘Vergi Yapılandırması’ görüşmesi

Tekirdağ Çorlu Vergi Dairesi Müdürü Bedrettin Tepe ve İhtisas Vergi Daire Müdürü Celil Eskici, Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Zeki Dobrucalı’yı ziyaret ederek 7143 Sayılı Kanun kapsamında vergi ve alacakların yapılandırılmasına ilişkin bilgiler aktardı.

Çorlu’da ‘Vergi Yapılandırması’ görüşmesi

12 Temmuz 2018 17:48


7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla vatandaşlara çok büyük kolaylıklar sağlandığının altını çizen Çorlu Vergi Dairesi Müdürü Bedrettin Tepe, "Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanımıza ziyarette bulunarak esnaflarımızın, sanayicilerimizin bu imkandan faydalandırmak adına bilgilendirilmesini amaçlıyoruz. Kanun çerçevesinde gecikmiş vergi borcu, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi, matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet gibi imkanlar sunuluyor. Ayrıca işletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi, beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması imkanları getirilmiştir. Vatandaşlarımıza, esnaflarımıza, sanayicimize Yapılandırmadan yararlanın, siz kazanın, Türkiye büyüsün diyoruz" dedi.



"Ortaklarımızı bilgilendireceğiz"


Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Zeki Dobrucalı ise ziyaret duyduğu memnuniyeti ifade ederken, "Kanun kapsamında ortaya çıkan yapılandırma kolaylıklarından ihtiyacı bulunan ortaklarımızın faydalanabilmesi için kooperatif olarak duyurularını yapacağız" ifadelerine yer verdi.


İhtisas Vergi Daire Müdürü Celil Eskici ise vatandaşların www.gib.gov.tr internet sayfası ve interaktif vergi dairesi üzerinden, GİB Mobil Uygulamasından, anlaşmalı bankalardan ve vergi dairelerinden yapılandırma yapabileceklerini belirtti.




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