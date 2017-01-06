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06 Ocak 2017 14:19

Çorlu’da yağmur caddeleri dereye çevirdi

Çorlu’da yağmur caddeleri dereye çevirdi

06 Ocak 2017 14:19

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağmur, cadde ve sokaklarını adeta dereye çevirdi. Yollarda biriken sular ulaşımda aksamalara neden oldu.
Çorlu’da etkili olan sağanak yağmur ilçenin kenar semtlerinde, alçak bölgelerde ve altyapısı olmayan yerlerde su baskınlarına neden oldu. Bülent Ecevit, Çetin Emeç ve Ali Osman Çelebi Bulvarlarının bazı bölümlerinde yoğun su birikintileri oluşurken, İstanbul yönünden Çorlu’ya giriş yapmak isteyenler yolları kaplayan sularla karşılaştı. Su dolu yollarda güçlükle ilerleyen araç sürücülerinin yavaşlaması trafik akışında aksamalara neden oldu.
Suyla dolu yola girmek zorunda kalan araçlardan bazıları yolda kaldı.
Çorlu Oto Center ile otomotiv firmalarının da bulunduğu bölgede çalışanlar, yaşanan su birikintisi nedeniyle iş yerlerine güçlükle ulaştı.



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