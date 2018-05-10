Çorlu’da yağmur etkili oldu

Su birikintileri içerisinde mahsur kalan araçlar da oldu.

Öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurun ardından caddelerde biriken yağmur suları kanalların ve rögarların taşmasına neden oldu. Kanallar yağmur sularını taşımaya yetmeyince caddeler göle döndü.

Bülent Ecevit Bulvarı, Ali Osman Çelebi Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Erdal İnönü Caddesi başta olmak üzere pek çok caddede su birikintileri oluştu.

Su birikintileri içerisinde mahsur kalan bir araç çevredeki vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına alındı.