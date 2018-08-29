Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 13:12

Çorlu’da yapılacak semt parkına Survivor parkuru kurulacak

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına devam edilen parklar ile birlikte Çorlu’da semt parkı sayısı 116’ya yükselecek.

Çorlu’da yapılacak semt parkına Survivor parkuru kurulacak

29 Ağustos 2018 13:12

Ayrıca Çorlu’da yapılacak semt parkına Survivor parkuru kurulacak.


Şehrin birçok bölgesinde semt parkı ihtiyacını karşılayabilmek için çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde 6 parkı daha tamamlayarak hizmete sunacak. Hürriyet Mahallesi ve Nusratiye Mahalleleri’nde yapımı süren Altıntepe Caddesi park alanı, Alagül Sokak Gençlik Parkı ve Arabacı Caddesi park alanında çalışmalar Eylül ayında tamamlanacak.


Toplamda 19 bin metrekarelik alana tekabül eden park çalışmaları tamamlandığında park alanları panel çit ile çevrilerek çim serimi ve bitkilendirme çalışmaları yapılarak kondisyon aletleri ve oyun grubu monte edilecek. Parklarda bank ve kameriyelerin inşasının yanı sıra çevrelerine yürüyüş yolları yapılacak.



Yeni parka Survivor parkuru kurulacak


Nusratiye Mahallesi içerisinde yer alan Gençlik Parkında ayrıca basketbol ve voleybol sahası yapılacak ve kum zeminli alana Survivor parkuru kurulacak. Altıntepe Caddesi park alanında ise basketbol sahası inşa edileceği ve bisiklet parkuru yapılacağı kaydedildi.


Öte yandan diğer 3 parkın da Ekim ayı içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç