Ayrıca Çorlu’da yapılacak semt parkına Survivor parkuru kurulacak.

Şehrin birçok bölgesinde semt parkı ihtiyacını karşılayabilmek için çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde 6 parkı daha tamamlayarak hizmete sunacak. Hürriyet Mahallesi ve Nusratiye Mahalleleri’nde yapımı süren Altıntepe Caddesi park alanı, Alagül Sokak Gençlik Parkı ve Arabacı Caddesi park alanında çalışmalar Eylül ayında tamamlanacak.

Toplamda 19 bin metrekarelik alana tekabül eden park çalışmaları tamamlandığında park alanları panel çit ile çevrilerek çim serimi ve bitkilendirme çalışmaları yapılarak kondisyon aletleri ve oyun grubu monte edilecek. Parklarda bank ve kameriyelerin inşasının yanı sıra çevrelerine yürüyüş yolları yapılacak.

Yeni parka Survivor parkuru kurulacak

Nusratiye Mahallesi içerisinde yer alan Gençlik Parkında ayrıca basketbol ve voleybol sahası yapılacak ve kum zeminli alana Survivor parkuru kurulacak. Altıntepe Caddesi park alanında ise basketbol sahası inşa edileceği ve bisiklet parkuru yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan diğer 3 parkın da Ekim ayı içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.