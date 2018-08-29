Çorlu’da yaya çizgileri bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Kumyol Caddesi’nin otogar ile Atatürk Meydanı arası, Omurtak Caddesi, Ahmet Piriştina Caddesi ve 18 Mart Caddesi başta olmak üzere yaya ve araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde başlatılan yaya geçidi ve kasis çizgilerinin bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Çalışmalar kapsamında çizgilerin daha dayanıklı bir yapıya sahip çift kompenant yol çizgi boyası kullanılırken, Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol ekipleri mevcut alanlarındaki çalışmalarını okul bölgelerine kaydırarak devam edecek.

Yaya geçidi ve kasis çizgi çalışmaları tüm okullar ve kamu binalarının bulunduğu alanların yanı sıra Şinasi Kurşun Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi ve Orhan Kemal Caddesi gibi yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı şehir genelindeki tüm yaya geçidi ve kasislerde uygulanacak.