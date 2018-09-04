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04 Eylül 2018 12:45

Çorlu’da yaz dönemi kursları sona erdi

Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çocuk ve yetişkin ücretsiz kurslarında yaz dönemi sona erdi.

Çorlu’da yaz dönemi kursları sona erdi

04 Eylül 2018 12:45


Bilgisayar, çocuk hobi, halk oyunları, İngilizce, mental aritmetik, resim, satranç, seramik ve el sanatları gibi farklı dallarda verilen kurslarda ikinci dönem sona erdi. Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde verilen kurslarda 7-13 yaş arası çocuk mental aritmetik, resim, satranç, İngilizce, seramik, bilgisayar, çocuk hobi, halk oyunları ve 16 yaş üstü yetişkin halk oyunları ve el sanatları, iğne oyası dallarında yaklaşık bin çocuk ve yetişkin kursiyer eğitim gördü. Yaz dönemi kurslarının tamamlanırken, okulların açılmasıyla birlikte Eylül ayında başlayacak yeni dönem kursları ile eğitimlere devam edilecek. Yeni dönemde ücretsiz kurslara kayıt olmak isteyen vatandaşların Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurabilecekleri kaydedildi.




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