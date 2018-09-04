Çorlu’da yaz dönemi kursları sona erdi

Bilgisayar, çocuk hobi, halk oyunları, İngilizce, mental aritmetik, resim, satranç, seramik ve el sanatları gibi farklı dallarda verilen kurslarda ikinci dönem sona erdi. Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde verilen kurslarda 7-13 yaş arası çocuk mental aritmetik, resim, satranç, İngilizce, seramik, bilgisayar, çocuk hobi, halk oyunları ve 16 yaş üstü yetişkin halk oyunları ve el sanatları, iğne oyası dallarında yaklaşık bin çocuk ve yetişkin kursiyer eğitim gördü. Yaz dönemi kurslarının tamamlanırken, okulların açılmasıyla birlikte Eylül ayında başlayacak yeni dönem kursları ile eğitimlere devam edilecek. Yeni dönemde ücretsiz kurslara kayıt olmak isteyen vatandaşların Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurabilecekleri kaydedildi.