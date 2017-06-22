Çorlu’da zehir tacirlerine polis baskını

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Hıdırağa Mahallesinde 7 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 216 adet sentetik uyuşturucu hap, bir miktar sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 7 adet hazır fişek halinde eroin maddesi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 51 adet av tüfeği fişeği, 87 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Operasyonda 8 şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.