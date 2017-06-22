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22 Haziran 2017 11:53

Çorlu’da zehir tacirlerine polis baskını

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken adreslerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu’da zehir tacirlerine polis baskını

22 Haziran 2017 11:53


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Hıdırağa Mahallesinde 7 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 216 adet sentetik uyuşturucu hap, bir miktar sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 7 adet hazır fişek halinde eroin maddesi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 51 adet av tüfeği fişeği, 87 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.


Operasyonda 8 şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.




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