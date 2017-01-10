Çorlu’daki gazeteciler kahvaltıda buluştu

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde görev yapan gazeteciler Çorlu Gazeteciler Derneği ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Programa Çorlu ve Ergene’de görev yapan gazetecilerin yanı sıra protokol üyeleri de katıldı.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasının zemin katındaki VIP Local Restoran’da düzenlenen kahvaltıya Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Gürzsoy, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erkan Çinar, Ergene İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İzzet Ersoy, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıkurt, Serhad Çatalkaya, Erdoğan Demirci, Kemaleddin Avcı, Çorlu ve Ergene’de görev yapan basın mensupları ile Çorlu’da basın meslek kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda konuşma yapan Çorlu Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanları yaşıyoruz. Gazeteciler olarak bizlere de birleştirici olma adına önemli görev düşüyor. Biz de bu görev ve sorumluluğumuzu yerine getirme adına dernek olarak farklı bir çalışma yapmak ve derneğimizin üyesi olsun olmasın Çorlu ve Ergene’de bu görevi yapan basın mensuplarını bir araya getirmek istedik. Bu kapsamda, bizlere destek veren tüm mesai arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, katılarak bizlere güç veren medya çalışanların ve katılamayan herkese ve böyle bir günde kapılarını bizlere açan VIP Local Restoran’a teşekkür ediyorum" dedi.

Levent Silistre, programa Çorlu Gazeteciler Derneği, Çorlu Medya Mensupları Derneği ile Çorlu Basın Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yöneticileri ve üyelerinin katıldığını söyledi.



"Çorlu’daki gazeteciler yaptıkları kritik görevin bilinciyle hareket ediyorlar"

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç da gazetecilerin son derece önemli bir görev üstlendiklerini ifade ederek, "Gazeteciler, toplumun doğru bilgilendirilmesi anlamında önem arz ediyor. Çorlu’da görev yaptığım dönemden bu yana 3’üncü kez 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesi ile düzenlenen programa katılıyorum. Bu birlikteliği sağlayan tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.

Çorlu’daki kamu kurum ve kuruluşları ile basın mensuplarının müspet ilişkiler içerisinde olduğunu bunun da kendisini memnun ettiğini kaydeden Kaymakam Kılıç, "Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık, bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Çorlu’daki gazeteciler yaptıkları kritik görevin bilinciyle hareket ediyorlar. Zaman zaman yanlış bilgiler ve haberler de hızlı bir şekilde yayılabiliyorlar. Örneğin geçtiğimiz yıl Çorlu’da canlı bomba yakalandı şeklinde haberler hızla yayılmıştı. Bu yıl da terör saldırganının ilçemizde görüldüğü şeklinde doğruluğu olmayan haberler yayıldı. Basın kuruluşlarımız ve temsilcileri sorumluluk bilinciyle hareket ederek doğru bilgilendirmeleri yaptılar" dedi.

Çorlu’da görev yapan basın mensuplarının önerisi ile başlatılan okul yapımı kampanyası hakkında da bilgiler veren Kaymakam Kılıç, "Çorlu’da şehitlerimiz adına bir okul yapılması fikri gündeme geldi. Çorlu olarak var olan okul ihtiyacımızı da göz önünde bulundurarak, böyle bir çalışma yaptık. Bu konuda vatandaşlarımızın desteği ve katkısını sağlama adına da 5901 kısa mesaj hattını devreye aldık. Bu hatta gönderilecek mesajla vatandaşlarımız Çorlu’da şehitlerimiz adına yapılacak olan okula 10 TL katkı sağlamış olacak. Bu kampanyanın kısa mesaj kodu olarak Tekirdağ’ın plakası olması nedeniyle 59’u Çorlu’nun da en büyük ilçe olması sebebiyle 01’i seçtik. 5901 kısa mesaj hattının duyurulması ve kamuoyuna doğru anlatılması konusunda da basın mensuplarına önemli bir görev düşüyor. Bu kampanyanın herhangi bir süresi de yok. Okul yapımı başladığında da mesajlar gönderilerek katkı verilebilir. Bir okul maliyeti olarak 3,5 milyon TL gibi bir rakam ortaya çıktı. Kısa mesaj katkısı olarak 10 TL belirlendi. Böylece 250 bin kısa mesaja ihtiyaç var. Dileyen birden fazla mesaj da gönderebilir. Dilerse her ay bir mesaj gönderebilir. Gelen mesaj sayısının fazla olması durumunda, bir okul yerine iki okul da yapabiliriz" şeklinde konuştu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlenen kahvaltıda, çekilişle 10 gazeteciye Orion Alışveriş Merkezi tarafından tedarik edilen hediye çeki ve program katılan tüm gazetecilere TEKSİF Sendikası Çorlu Şubesi tarafından temin edilen hediye paketleri dağıtıldı.