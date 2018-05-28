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28 Mayıs 2018 12:46

Çorlu’daki Sinoplular iftarda buluştu

Çorlu Sinoplular Derneği ev sahipliğinde iftar yemeği düzenlendi.

Çorlu’daki Sinoplular iftarda buluştu

28 Mayıs 2018 12:46


Çorlu’da bulunan hemşeri dernekleri arasında yer alan Çorlu Sinoplular Derneği tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe Çorluda ikamet eden bini aşkın Sinoplu’nun yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı.


Dere Meydanı Mevkii’nde bulunan Kapalı Pazaryerinde düzenlenen iftar yemeğinin ev sahipliğini Çorlu Sinoplular Derneği Başkanı Yusuf Gümüş gerçekleştirdi. Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın ile çok sayıda milletvekili adayı, siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluşları, oda ve sendikaların temsilcileri ile Çorlu’da ikamet eden Sinoplular katıldı.


Düzenlenen iftar organizasyonlarının geleneksel hale geldiğinin altını çizen Çorlu Sinoplular Derneği Başkanı Yusuf Gümüş, katılım gösteren tüm protokol üyelerine ve hemşerilerine teşekkür etti.




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